Arsene Wenger no citará a Alexis Sánchez para el duelo por la F.A. Cup

El entrenador del Arsenal FC, Arsene Wenger, informó que el delantero chileno Alexis Sánchez no estará presente en el duelo de este sábado ante Preston North End, por la tercera ronda de la Copa FA, con el fin de darle descanso.

El estratega de origen francés reveló la ausencia del 'Niño Maravilla' para este fin de semana por la tradicional competencia inglesa. Debido al esfuerzo desplegado por el tocopillano en la temporada, Wenger decidió darle un "respiro" y no jugará ante el elenco de la Championship League.

"Alexis siempre quiere jugar y por un lado cuando no lo utilizo, la gente se pregunta por qué no lo hice, pero por el otro lado me critican por usarlo demasiado", indicó al sitio oficial de los 'Gunners'.

"Siempre planifiqué que, no importa lo que suceda, en enero le daría un respiro. Lo que olvidamos es que cuando juega por su selección debe viajar hasta Chile y jugar a muchos kilómetros de acá, luego regresa y debe jugar acá al día siguiente", agregó el técnico.

En la misma línea, Wenger sostuvo que "los futbolistas son seres humanos y debes darle un descanso en algún momento. Mental y físicamente Alexis necesita un reposo porque ahora está un poco cansado. Puedes ver que lo está".

Arsenal, quinto en la Premier League, chocará con Preston en el Estadio Deepdale desde las 14:30 horas.