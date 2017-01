Pinilla en su presentación en el Genoa: "Yo quería seguir en Italia"

Mauricio Pinilla continuará su carrera futbolística en Europa, específicamente en el Genoa italiano, club donde militó el 2014.

Hoy fue la presentación del delantero nacional y se mostró feliz de seguir en una de las ligas más importantes del mundo.

"Decidí unirme a este proyecto porque sentí que me perdía de algo al no estar en Genoa. Es un reto, quiero retomar el camino con el que me fui. Espero marcar para ayudar al equipo. Estoy feliz de estar en aquí para retomar de la mejor manera posible lo que había dejado".

El delantero nacional también descartó haber estado cerca de llegar al Veracruz mexicano. "Mi trato para volver acá fue rápido. Yo quería permanecer en Italia y seguir en un club grande. Nunca tuve dudas de eso. Me alegro de esta aventura porque todavía tengo mucho que dar y demostrar en el campo", señaló.