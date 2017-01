Eduardo Vargas no descartó jugar en el fútbol chino

14:42 "Si es un buen equipo que está peleando el campeonato, me gustaría", dijo el delantero chileno en la víspera del debut de la Roja en la China Cup.

El delantero de la selección chilena, Eduardo Vargas, en la antesala del duelo ante Croacia por la China Cup, se refirió a su presente y la opción de poder llegar al fútbol asiático.

“He visto bastantes fichajes de grandes jugadores. Si eso le da nivel al fútbol chino, está bien. Pero primero tengo que ver las condiciones y conversarlo con mi familia. Si es un buen equipo que está peleando el campeonato, me gustaría", remarcó el ariete en diálogo con radio Cooperativa.

Asimismo, se refirió a su buen rendimiento en la ‘Roja’, a diferencia de lo que ocurre en sus clubes tras su salida de Chile. “Cuando estoy en modo selección siempre estoy feliz, porque me encuentro con mis compañeros y eso me ayuda a estar alegre dentro del campo, y así me salen las cosas".

Finalmente, en relación a las expectativas del equipo en la China Cup, sostuvo que “tenemos jugadores de mucha calidad. Venimos con esa motivación para ganar este torneo".