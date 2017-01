El Arsenal no para de elogiar a Alexis Sánchez

El equipo londinense Arsenal, donde milita Alexis Sánchez, no para de elogiar al delantero chileno, en medio de la competencia, donde los "gunners", intentan dar la pelea por encumbrarse en los primeros lugares.

Ante el incierto avance en las negociaciones para la renovación del "niño maravilla" y la molestia que ha manifestado por la actitud de sus compañeros en los últimos partidos del equipo, el club, por medio de su cuenta de Twitter, no deja de recordar algunos de los buenos momentos del Alexis en el club.

Esta vez, fue un golazo de hace un año, ante el Stoke City, cuando tras una gran pared y una mejor aún jugada individual, Alexis se inscribió con un golazo con un remate ajustado al palo.

??? January 11, 2015: @Alexis_Sanchez does this against Stoke pic.twitter.com/RTta8radna