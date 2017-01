Pablo Guede y refuerzos de Colo Colo: "No vamos a traer jugadores por traer”

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, conversó con los medios de comunicación este jueves, instancia en la que se refirió a los trabajos de intertemporada y la llegada de refuerzos, enfatizando que en caso de no poder contar con Macnelly Torres o César Valenzuela, no quiere otro volante.

"No sé en qué está, pero creo que (Macnelly) no va a poder venir. Está caído. Es muy caro Valenzuela. Yo quería a los dos. Si no es Valenzuela, no quiero a ninguno. Necesitamos jugadores de posiciones específicas, donde no abundan en este momento", expresó en rueda de prensa.

Y en base a aquello, no se mostró mayormente preocupado en caso de no sumar nuevas incorporaciones: “Es muy difícil sacar jugadores de otros equipos. No estoy inquieto ni nada. Si no vienen los futbolistas que queremos, estamos bien. Estoy súper tranquilo. Que vengan los que queremos que vengan. No vamos a traer por traer”.

Además, se dio tiempo para referirse a las críticas respecto a la actuación de Esteban Paredes ante Audax Italiano en el amistoso tras bajarse de la nómina de la selección que encararía la China Cup.

"Es una falta de respeto hacia los profesionales de la selección, el poner en entredicho lesión de Paredes. Ayer Esteban corrió 4 mil metros, y nada más que al 6% de su máxima intensidad. Me parece desmedido criticar y duda”.

"Me parece totalmente desmedido que lo hayan criticado y que hayan puesto en tela de juicio o que enjuiciaran a los médicos de la Selección y Colo Colo. Es de muy mala leche criticar a Esteban. En 27 o 28 días un jugador no puede disputar un partido a nivel internacional”, complementó.

Asimismo, en relación a los trabajos de intertemporada manifestó que “los futbolistas llegaron de una forma extraordinaria. Estamos bien. Estoy muy contento con como están los chicos. Tienen una predisposición espectacular y se están cuidando mucho".

Finalmente, confirmó que en caso de liberar un cupo de extranjero inscribirá al peruano Christopher Gonzáles.