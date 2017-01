Lorenzetti tras su nacionalización: "Chile es prácticamente mi casa"

Gustavo Lorenzetti, volante y uno de los referentes del plantel de Universidad de Chile, se mostró feliz luego de que se lograra su anhelada nacionalización.

"La verdad es que estoy muy contento. Hacía ya un tiempo me habían dicho que estaba cerca, así que es una tranquilidad muy grande. Chile es prácticamente mi casa, llevo más de 10 años e hice gran parte de mi carrera acá. Estoy muy agradecido y muy contento", señaló.

Además agregó que "el día de mañana, si no me radico en Argentina, seguramente lo haré acá. Mis dos hijos son chilenos, así que no lo dudé demasiado cuando desde el Club me plantearon la idea y me dijeron que me ayudarían con los papeles".

Terminado el entrenamiento y como cualquier compatriota, el "Duende" disfrutó de una empanada en el Centro Deportivo Azul.