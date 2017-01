Buonanotte renovó hasta junio de 2019 con la UC: "Siempre dije que quería quedarme"

El mediocampista argentino Diego Buonanotte exteriorizó su satisfacción este viernes al renovar por un año más, hasta junio del 2019, con Universidad Católica, actual bicampeón del fútbol chileno.

El 'Enano', de 28 años, fue una de las piezas claves en el andamiaje del entrenador Mario Salas en una UC que consiguió en el segundo semestre de 2016 la Supercopa de Chile y el Torneo de Apertura.

Consultado por la extensión de su vínculo con el elenco de la franja, el santafesino declaró en diálogo con Cruzados.cl que "estoy con felicidad. Muy contento. Siempre he dicho que había caído en el lugar que tanto buscaba y deseaba. Gracias a Dios salió todo bien y hoy podemos extender un año más. Agradecido del presidente (Juan Tagle), del 'Tati' Buljubasich y a toda la gente del Directorio que siempre estuvieron cerca mío y me apoyaron".

"También agradecerle a la afición que tanto cariño y apoyo que me brindó desde el primer momento que llegué. Agradecido de mis compañeros también, porque sin ellos no se podía haber logrado. Al cuerpo técnico también, son fantásticos. He aprendido en estos meses muchísimo, como profesional y especialmente en la parte humana. Agradecido y muy feliz. Ahora, esto requiere un mayor compromiso porque vienen cosas muy importante para el club y para nosotros", agregó.

Para continuar en Católica, el habilidoso volante debió dejar de lado importantes ofertas, una de ellas desde Arabia Saudita. "Todos saben que empezaron a haber ofertas muy tentadoras especialmente en lo económico, pero no era mi deseo. Mi deseo era que mi familia se encuentre bien. Mis hijos y mi mujer están muy felices de estar en Chile. Mi hijo juega en Católica y tiene recién tres años. Me encanta acompañarlo y ver que está feliz", dijo.

"Hoy me encuentro en una posición muy buena. Se pudo hacer muy rápido por la buena predisposición del Club y mía, que siempre dije que quería quedarme por muchos años en Universidad Católica", complementó.

Respecto al trabajo de pretemporada que el campeón chileno realiza en La Serena, Buonanotte señaló que "bien, duro. El profe (Salas) está trabajando muy fuerte. Se trabaja bien porque el grupo es muy bueno. Eso hace que en estos momentos se pueda superar fácilmente por el apoyo de los compañeros y de toda la gente de aquí en La Serena. La pretemporada es dura pero la estamos llevando de la mejor manera".

Por último, ante los próximos desafios del primer equipo cruzado, el exAEK Atenas indicó que "la Libertadores es una copa es totalmente diferentemente a un Campeonato Nacional. Nos tocaron equipos muy duros pero no tenemos que pensar todavía en eso. Debemos prepararnos y pensar en el partido con San Luis, ese es nuestro objetivo más cercano. Mañana tenemos un partido de entrenamiento y debemos empezar a tomar eso como preparación para un duelo que será muy duro con San Luis. Tenemos que arrancar con el pie derecho".