Pizzi tras la China Cup: “El balance para nosotros es más que positivo”

11:28 El técnico destacó la victoria en la China Cup y la posibilidad de poder observar a varios jugadores para próximas nóminas. “Nosotros no vinimos a buscar reemplazantes de nadie, sino que a incorporar jugadores”, afirmó

El seleccionador nacional, Juan Antonio Pizzi, entregó su balance tras quedarse con el triunfo ante Islandia y quedarse con la China Cup, enfatizando que la ‘Roja’ fue un justo campeón.

“El balance para nosotros es más que positivo. Los motivos por el cual queríamos competir aquí, priorizando la posibilidad de ver algunos jugadores, nos sirvió para tener una visión más amplia y exacta de qué es lo que nos pueden dar los futbolistas que fueron convocados, además del hecho de ganar el título".

"Siempre el resultado de un torneo como este, a priori, es incierto, pero el premio al entrenamiento y el sacrificio hecho fue conseguir, con justicia, esta copa", complementó.

Además, recalcó que “nosotros no vinimos a buscar reemplazantes de nadie, sino que a incorporar o tratar de ver qué jugadores podemos sumar de cara al futuro, pero con los jugadores que forman el grupo de futbolistas que representa a Chile”.

Asimismo, remarcó que se tuvo buenos rendimientos en todas las líneas, destacando la defensa: "En todas las posiciones encontramos o deberíamos encontrar variantes. En el caso de los centrales (Guillermo Maripán y Paulo Díaz), con el resto del equipo hicieron un torneo más que bueno y nos invitan a creer de que van a responder cuando los solicitemos en próximos partidos".

No obstante, también tuvo palabras para los jugadores que no vieron acción, como Ángelo Herníquez y Cristián Cuevas: “Lamento que algunos jugadores no hayan podido tener participación, tratamos de elegir las mejores opciones. Queríamos ver jugadores, pero también ganar”.