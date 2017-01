Hoyos tras los primeros amistosos al mando de la U: "El análisis es positivo"

Universidad de Chile fue a La Serena para realizar los primeros amistosos al mando del nuevo DT, Ángel Guillermo Hoyos.

Primero derrotó a los locales por 1-0 y luego empató 1-1 contra Belgrano de Córdoba. "Entre lunes y martes me sentaré con los dirigentes para conversar sobre lo que tenemos y lo que falta. Me alimento de las cosas positivas de este juego. Para mi, el análisis es positivo después de estos dos partidos", dijo Hoyos en conferencia de prensa.

Además agregó que "si hay un sistema perfecto, no lo conozco personalmente. Está permitido equivocarse, lo que no está permitido es no intentar".

Sobre el rival de hoy dijo que "enfrentamos a un rival que tiene un importante trabajo defensivo. Pero muchas veces se ha roto esa barrera. Hubo situaciones claves y el equipo nunca renunció a jugar, planteando una lucha importante en lo físico".