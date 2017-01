Beccacece revivió polémico episodio: "En Chile perdía un clásico y pateé una heladerita"

En una entrevista con el diario Clarín de Argentina, el ex entrenador de la U y actual DT de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, se refirió a sus inicios en el fútbol y al ánimo con el que enfrenta al deporte, los triunfos y las derrotas.

Beccacece dijo que renunció a la idea de jugar al fútbol al ver cómo sus hermanos progresaban en el deporte y, él no. "Por eso me volqué en forma desmedida a la conducción, arranqué en una escuela de fútbol, estudié educación física y trabajé en un equipo de liga de ocho. Entre los 19 y los 22 hice tres años en Renato Cesarini. Ahí conocí a Sampaoli".

El ex entrenador de la U dijo además que rechazó una propuesta para integrar el equipo de Bielsa, cuando el DT se hizo cargo de la selección chilena. "Marcelo siempre fue un distinto. Nos habían echado de Cristal después de cinco meses. Me pareció ingrato dejar a Sampaoli después de la oportunidad que me había dado", dijo Beccacece.

El actual entrenador de Defensa y Justicia dijo que no acudió al llamado de Racing tras salir de la selección chilena, pues "tenía un compromiso de palabra con el presidente de la U" y sostuvo que le cuesta trabajo el aceptar y reconocer las derrotas.

"Hay que decir 'tengo que aceptar'. Es el comienzo. Acepto que puedo perder, Y saber que a veces se pierde por un montón de cosas. A mí me cuesta mucho eh. En Chile perdía un clásico y pateé una heladerita", dijo el DT

"Mi hija a la que siempre le digo que no es lo más importante ganar, sino disfrutar el camino, me dijo 'vos no sabés perder'. Eso me hizo ruido", sostuvo Beccacece.

"Me equivocaré cien veces más, pero volveré al replanteo, a trabajar eso, dejando que las cosas fluyan. A lo mejor la derrota no es tan traumática como nos enseñan y forma parte de un aprendizaje". dijo el actual DT de Defensa y Justicia.