DT de Argentina: "Hay que apuntarle a Chile, que es un rival directo"

20:05 Edgardo Bauza adelantó el duelo clasificatorio de marzo próximo, el que se disputará en el Monumental de River y no en La Bombonera, como querían los trasandinos.

El seleccionador Edgardo Bauza aseguró hoy que "es muy fácil" dirigir a Lionel Messi y confió en que si Argentina gana los tres partidos de eliminatorias que le restan de local conseguirá la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

"Todos me dicen que es difícil dirigirlo y es muy fácil porque es una persona muy simple. Entiende muy bien el juego y nos pusimos de acuerdo rápidamente para encontrar posiciones en el campo en que se sienta bien", declaró Bauza al canal deportivo TyC Sports.

Messi "es un jugador que cuando se siente cómodo aparece su jerarquía y parecería que su mente aparece en todo su esplendor, ayuda a todo el equipo", señaló.

Bauza reconoció que el partido más importante que tiene Argentina por delante es con Chile el próximo 22 de marzo, en un encuentro que se jugará en el estadio "Monumental" de River Plate, pese a que la selección quería jugar en "La Bombonera" de Boca Juniors. Chile fue el verdugo de Argentina en las dos últimas finales de Copa América, en 2015 y 2016, y el choque entre los países vecinos se convirtió en un nuevo clásico sudamericano.

"Ganando los tres partidos de local, creo que clasificamos. Hay que apuntarle a Chile, que es un rival directo", subrayó el técnico de Argentina. "Va a ser duro, pero vamos a clasificarnos. Ese es el primer objetivo y lo vamos a conseguir porque vi al grupo reaccionar después de derrota dura contra Brasil. Lo sacamos adelante y no era fácil", aseguró.

Bauza se tomará las próximas semanas para armar la lista de jugadores que convocará para la próxima doble fecha de eliminatorias mundialistas, ante Chile en Buenos Aires y frente a Bolivia en la altura de La Paz. Con la suspensión de Ramiro Funes Mori, la lesión de Mateo Musacchio y los 14 jugadores que cuentan con amonestaciones, el entrenador reveló que estudia la posibilidad de convocar a Matías Caruzzo y Ezequiel Garay, además de Jonatan Maidana.

El entrenador elogió a los delanteros Sergio Agüero y Paulo Dybala, a la vez que defendió a Gonzalo Higuaín de las críticas en Argentina. "Si me pongo a pensar lo que dice la gente, no puedo ni siquiera armar el equipo. La confianza que le demuestro a Higuaín es lo más importante, no el chiflido de la tribuna porque el que lo pongo soy yo. Para mí es un jugador importantísimo", aseguró.

El entrenador le dio en tanto un ultimátum al portero titular Sergio Romero, suplente en el Manchester United, al afirmar que "si no ataja en su equipo va a ser complicado que se pueda sostener" en la selección. "Voy a viajar a Inglaterra para ver qué resuelve. Él me había dicho que el técnico le iba a dar más oportunidades, pero no ha tenido muchas", señaló.

La clasificación sudamericana al Mundial de Rusia 2018 es liderada por Brasil, con 27 puntos, mientras que Uruguay está segundo, con 23; seguido por Ecuador y Chile, ambos con 20. Argentina está en el quinto puesto, en zona de repesca, con 19 unidade