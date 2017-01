La U insiste por Sagal y busca a Carlos Carmona y Óscar Opazo

Tras los amistosos ante La Serena y Belgrano, la Universidad de Chile se dedica a buscar refuerzos para enfrentar la temporada 2017 y, de acuerdo con El Mercurio, insistirá por el delantero de Huachipato, Angelo Sagal, además de Carlos Carmona y Óscar Opazo.

Los azules, habrían elevado a US$ 750 mil pesos la oferta por el 60% del pase de Sagal, quien se encuentra tasado en US$ 1,5 millón, aunque en caso de que la operación no fructifique, tienen en carpeta al volante de Palestino, Esteban Carvajal.

Además, desde Azul Azul, la concesionaria que administra al club, también habrían pedido la tasación del volante Carlos Carmona y del defensor de Santiago Wanderers, Óscar Opazo, ambas cartas de la selección chilena en la recién disputada China Cup.