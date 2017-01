Fabián Orellana: "Berizzo fue muy desleal conmigo"

En una conferencia de prensa realizada hoy, el técnico del Celta de Vigo, Eduardo Berizzo, informó que apartó al delantero Fabián Orellana por actos que consideró como una falta de respeto y que, mientras él esté a cargo del equipo, el chileno no volverá a vestir la camiseta del club.

En conversación con Emol, Orellana respondió a las palabras de su DT y, aunque no dio detalles -al igual que el entrenador-, dijo que "Berizzo fue una persona muy desleal conmigo".

Orellana dijo que lo sucedido no fue una falta de respeto "inaceptable" y que no es la primera vez que el entrenador "tiene problemas con algún jugador". Además, dijo el delantero, "cuando intenté pedir disculpas a él, personalmente y delante de todo el grupo, y también a mis compañeros, no me dejó hablar".

El jugador dijo a Emol que la situación lo tomó por sorpresa y que el club quedó al medio de la disputa. "Mucho no podía hacer en todo caso, tenía que apoyar a su entrenador".

"Jamás le he recordado nada personal. Con él no tengo esa confianza para recordarle cosas personales", dijo Orellana sobre el origen de la disputa.

"Reconocí mi error y si tuviera que volver a ofrecer disculpas, lo haría. No tengo ningún problema, pero ellos no se quisieron acercar", dijo Orellana.