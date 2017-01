Diego Maradona ingreso al Salón de la Fama del Fútbol italiano

El astro argentino Diego Maradona recibió hoy en Florencia el galardón que lo acredita como miembro del Salón de la Fama del fútbol italiano, mención que le habían otorgado en 2014.

Maradona, de 56 años, participó como estrella invitada de la ceremonia organizada por la Federación italiana de fútbol (FIGC) en el Palazzo Vecchio de Florencia, en la que otras seis personalidades fueron incorporadas al espacio reservado para futbolistas, entrenadores y directivos que hicieron un aporte significativo al crecimiento del fútbol italiano.

"Aquí me siento parte del fútbol. Me siento como en casa", declaró Maradona, que hacía cuatro años que no visitaba Italia y que por ese motivo nunca había recibido la distinción que le dieron en 2014.

El ex capitán del Napoli formó parte de la sexta edición de la ceremonia, en la que esta vez premiaron a los ex jugadores Giuseppe Bergomi, Paulo Roberto Falcao y Paolo Rossi, al entrenador Claudio Ranieri y a la ex futbolista italiana Melania Gabbiadini.

También hubo un homenaje póstumo a Nils Liedholm, Giulio Campanati y Cesare Maldini.

La participación de Maradona forma parte de una apretada agenda del ex seleccionador argentino, que concurrió en la noche del lunes a un musical en su honor en el tradicional teatro de San Carlo de Nápoles.

La obra "Maradona Live 'Tre volte 10'", del director Alessandro Siani, se estrenó como parte de los homenajes por el primer título que logró el Napoli en la Liga italiana, del que se cumplen 30 años el próximo 10 de mayo.

Numerosos invitados, entre ellos actores, periodistas y ex futbolistas, vieron el "show" en el que se repasó la vida deportiva de Maradona, desde sus primeros años en Argentina hasta la Copa del Mundo que ganó en 1986 y sus éxitos en el Napoli.

Sobre el final de la obra, además, se vivió un momento emotivo cuando Maradona pidió disculpas a su hijo, también llamado Diego, y a quien no reconoció durante años.

El público presente en el teatro ovacionó a Maradona, quien se mostró agradecido por el homenaje.

"Como hace 30 años, ayer volví a sentir la pasión de esta hermosa ciudad y a calentar los corazones de los napolitanos. Gracias a todos los que hicieron que "Tre Volte 10" sea un éxito explosivo", escribió hoy en Facebook el ex futbolista argentino.

"¡Y gracias también a todos aquellos que no pudieron entrar al teatro San Carlo, pero estuvieron presentes a pesar del frío!", añadió en un mensaje acompañado por una foto suya junto al director Siani.

Maradona jugó en el Napoli de 1984 a 1991, período en el que el club conquistó sus dos únicos campeonatos de Liga. Además, obtuvo una Copa Italia y una Copa UEFA. Por ese motivo, el legendario ex futbolista, de 56 años, todavía es venerado en la ciudad del sur de Italia.

El campeón mundial de 1986 arribó el sábado en Nápoles, donde recibió distintos homenajes. Según confió la prensa italiana, el ex capitán de la selección argentina voló hoy por la mañana a Florencia en un vuelo privado.

La ciudad de Nápoles, a su vez, prepara una gran fiesta para cuando se cumplan los 30 años del primer título del club en la Serie A en mayo.

Se espera que Maradona sea entonces nombrado ciudadano de honor. Asimismo, el presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, expresó su intención de que el ex astro pueda ser embajador del club en el futuro.

Más allá de los homenajes, la obra en su honor también generó polémica en el mundo de la música, ya que según los críticos, el fútbol es un tema inapropiado para ese escenario.

"El San Carlo es el San Carlo. Es un templo de la música. ¿Qué hace ahí el 'calcio'?", se quejó el compositor y director Roberto De Simone.