Marcelo Espina por la llegada de Pedro Morales a Colo Colo: "Tiene mucha jerarquía"

14:21 El ex volante de los albos alabó las aptitudes del otrora mediocampista de Universidad de Chile y que en su última temporada defendiendo al Vancouver fue una de las grandes figuras.

Marcelo Espina, ex volante y símbolo de Colo Colo, alabó la llegada de Pedro Morales como refuerzo al equipo de Pablo Guede para la presente temporada.

Espina dijo a Cooperativa que el ex Universidad de Chile y Huachipato "es un buen futbolista. Es un enganche, el número 10, con buen golpe de pelota, en movimiento y a balón fijo".

Además agregó que "hace tiempo no lo veo jugar y no sé cómo ha sido su último rendimiento, no tengo la menor idea, pero es un futbolista de mucha jerarquía y calidad".

Sobre los dichos de Pedro Morales, que en su pasado azul había dicho que no jugaría en Colo Colo, Espina señaló que "los futbolistas tienen a veces ese tipo de declaraciones y que luego pasan, no le veo mucha trascendencia a ese tipo de situaciones. Son momentos... a veces el futbolista lo dice hasta por compromiso para quedar bien con el público. Para mí no es relevante el pasado ni lo que se haya dicho".