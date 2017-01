Walter Montillo: "Quería volver a la U por el cariño de la gente"

Walter Montillo nunca ha escondido su amor por la Universidad de Chile ni menos su interés por regresar a defender la camiseta azul.

Pero tras finalizar su contrato en el Shandong Luneng de China, la "Ardilla" finalmente recaló en el Botafogo de Brasil, próximo rival de Colo Colo en la Copa Libertadores de América.

"Había dicho que iba a volver después del contrato en China, siempre y cuando me quieran de vuelta. No soy dueño del club ni nada por el estilo, quería volver para ayudar, por la gente y devolver el cariño", dijo a Cooperativa

Además agregó que "lamentablemente no se dio así por lo que todos saben. No me costó, porque quería volver, pero tenía que seguir trabajando. No me puedo quedar con la idea de volver solo a un lugar, me habían llegado muchas ofertas y las había dejado de lado por el tema de la U".

Sobre el duelo conta los albos explicó que "es algo especial, porque con Canales (Gustavo) jugamos en la U y le tenemos un cariño muy lindo. Ahora nos debemos a Botafogo y nos tocó Colo Colo. Vamos a intentar hacer lo mejor para seguir pasando a la otra fase, será un partido difícil, pero no imposible".