¡Lamentable! Las Rojitas Sub 20 y Sub 17 no irán por pantalla abierta

Una mala noticia para los hinchas es la que llegó este miércles 18 de enero. Resulta que Canal 13, la emisora que iba a transmitir a la Sub 20 desde este viernes y a la Sub 17 en febrero, no podrá llevar a cabo los partidos por asuntos legales.

Desde Canal 13 explicaron que "debido a problemas de índole legal que afectan a la actual titular de los derechos deportivos de los torneos Sudamericanos de fútbol Sub 20 y Sub 17, Canal 13 se ve impedido de transmitir dichos torneos".

La empresa encargada de licenciar los derechos de ambos torneos es Full Play Group SA. Y la idea de Canal 13 era transmitir los compromisos de Chile, los que serían "sublicenciados" por el Canal del Fútbol.

Luego de los escándalos de corrupción, la FIFA espera terminar el contrato con esta empresa, pero como esto todavía no ocurre, el Sudamericano Sub 17 que se jugará en nuestro país tampoco sería televisado.