Octavio Rivero: “Me apuntaron con un arma en la cabeza”

El delantero de Colo Colo, Octavio Rivero, relató que lo que vivió esta madrugada cuando fue asaltado por dos individuos armados, quienes le robaron su camioneta avaluada en 50 millones de pesos.

“Me asusté mucho, porque es una situación que no se vive todos los días. Estaba saliendo de comer con un amigo, me voy a subir a la camioneta y resulta que nos agarran cuatro personas, dos armadas", declaró el delantero, según consignó radio Cooperativa.

"Una de ellas me apunta a la cabeza, la otra a mi amigo y dicen que les demos todo lo que teníamos. Se llevaron la camioneta y quedamos así", agregó.

A su vez, explicó que "cuando lo vi, me abrieron la puerta y cuando quise mirar, ya tenía el arma en la cabeza. No tenía para hacer nada, solo entregar las cosas, lo que me pedían".

Finalmente, Rivero expresó que lo más importante fue que no le sudeció nada grave ni a el ni a su amigo que lo acompañaba.