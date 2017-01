Martín Rodríguez tras su salida de Colo Colo: "Ojalá algún día comprendan"

Martín Rodríguez se fue hace rato de Colo Colo, pero no había dicho palabra alguna tras dejar la institución en medio de la crítica de la dirigencia y el pesar de los hinchas.

Pero el volante del Cruz Azul apareció en Instagram para desahogarse. "Quiero agradecer a la institución más popular de Chile. Que me entregó la oportunidad de vivir unos años maravillosos e inolvidables en el cual crecí como persona. Quiero agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos los trabajadores del club", fue parte del mensaje.

Tambiém agregó que "Quizás las cosas no se dieron de la mejor manera, pero a veces las oportunidades se dan solo una vez en la vida".

Para cerrar su mensaje en la red social explicó que "me voy agradecido totalmemte de todo el cariño que me mostraron en el momento. Sé que hoy están dolidos por mi decisión, espero algún día me comprendan".