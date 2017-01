Wayne Rooney se convirtió en el máximo goleador de la historia del Manchester United

Wayne Rooney consiguió su gol número 250 con la camiseta del Manchester United en el partido ante el Stoke City, en la vigésimo segunda jornada de la Premier League, superando a Bobby Charlton por una anotación.

Charlton necesitó 758 partidos, entre los años 1956 y 1973, para convertirse en el máximo artillero histórico del United mientras que a Rooney le han bastado los 546 encuentros que ha disputado desde que llegara en 2004 procedente del Everton para superarlo.

El inglés ya había superado a Ruud van Nistelrooy como máximo goleador de los 'red devils' en Europa (39), cuando anotó el primer gol en la victoria ante el Feyenoord en Europa League.

Rooney marcó el único gol de su equipo que sirvió para obtener el empate en su visita al Stoke (1-1) en el último minuto. El United suma dos empates consecutivos en la liga inglesa y ostenta la sexta posición en la Premier League.

