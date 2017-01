[Video] Roger Federer avanzó a cuartos del Abierto de Australia con sensacional punto

Roger Federer derrotó a Kei Nishikori por 6-7, 6-4, 6-1, 4-6 y 6-3 y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

El japonés, 5° del ATP, era el favorito para avanzar, ya que Federer recién regresó a la actividad luego de superar una lesión que lo tuvo en recuperación por seis meses. El 17 cabeza de serie del torneo mostró un sólido tenis y en cinco sets venció al japonés.

En el cuarto set del partido, el ex número 1 del mundo se despachó con un punto que pasó entre el juez de silla y el palo de la red. El winner fue destacado como "El punto del día" en la jornada de hoy del torneo.

ARE YOU KIDDING ME? #FEDERERpic.twitter.com/fFnJw7VnKq