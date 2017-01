Arturo Vidal: "Voy a tener que parar porque así no puedo jugar"

13:47 El volante chileno del Bayern Munich dijo que "me siento mal y tengo fuertes dolores en las costillas", luego de que el viernes abandonó la cancha a minutos de iniciado el segundo tiempo de un duelo amistoso.

El Bayern Múnich se verá obligado a prescindir de Arturo Vidal al comienzo de la segunda ronda de la Bundesliga debido a los problemas físicos que afectan al jugador chileno y que le mantendrán "al menos dos o tres semanas" de baja, según declaró el propio futbolista en declaraciones que hoy publica el diario "TZ".

"Me siento mal y tengo fuertes dolores en las costillas. Ahora voy a tener que parar porque así no puedo jugar. Durante una semana no entrené y ahora voy a tener que hacer una pausa de, al menos, dos o tres semanas", señaló el deportista a la publicación sensacionalista.

El pasado viernes, cuando el Bayern se impuso por 2-1 ante el Friburgo, Arturo Vidal abandonó el terreno de juego pocos minutos después de iniciarse la segunda parte.

En la primera ronda de la Liga alemana, el chileno gozó de la confianza del técnico Carlo Ancelotti y, de cara a los partidos decisivos de la segunda vuelta y también con vistas puestas en la Liga de Campeones, el futbolista apuesta por recuperarse bien de sus molestias y por no incurrir en riesgos.

"Solamente así me puedo recuperar totalmente y así veremos cómo me siento de cara a los octavos de final de la Champions", agregó.

El conjunto bávaro se enfrentará el próximo 15 de febrero al Arsenal en el torneo europeo. En la Bundesliga, los encuentros ante Werder Bremen, Schalke e Ingolstadt son sus citas más inmediatas.

Asimismo, en su calendario de partidos destaca el duelo de la Copa Alemana en el que el Bayern se medirá con el Wolfsburgo.