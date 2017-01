Lucas Ontivero en su presntación: "Entregaré todo para la U"

Lucas Ontivero fue presentado como el primer refuerzo de la Universidad de Chile para esta temporada al mando del DT Ángel Guillermo Hoyos.

"Vengo a trabajar y a dar mi granito de arena, voy a entregar todo para la U", dijo el volante argentino en el Centro Deportivo Azul.

Además, señaló que ha conversado poco con el entrenador azul. "No he hablado mucho con él, solo me dio la bienvenida. Luego me hablará para saber si prefiere usarme de extremo o de enganche".

Respecto de su irregularidad en otras escuadras, sostuvo que "tuve muchas lesiones, por eso no pude jugar. Me ofrecieron la U. de Chile y dije que bueno, porque me gustaba el fútbol que tenía y me gusta el fútbol chileno. Es una linda experiencia y ojalá que nos vaya bien".

Para la galería, dijo que "sé que es el equipo más grande de Chile y estoy feliz por llegar acá".

Habrá qu ver la respuesta de este refuerzo que llegó a uno de los clubes más importantes de Chile, pero que no ha tenido continuidad en otros equipos, lo que deja más dudas que certezas de su nivel.