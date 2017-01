Sierralta y la eliminación de la Sub 20: “No hay excusas, no logramos el objetivo”

El capitán de la Roja Sub 20 Francisco Sierralta lamentó la eliminación del Chile del Sudamericano de la categoría en Ecuador, la que se concretó tras la derrota 1-0 ante Colombia.

El defensor de Palestino afirmó, en declaraciones consignadas por radio Bio-Bío , que tras la caída con los cafeteros "no hay excusas, no logramos el objetivo".

"Arriba no estuvimos finos y atrás nos hicieron un gol temprano en todos los partidos. Repito, no hay excusas", afirmó sobre el desepeño del equipo en el capeonato juvenil.

Por el futuro de sus compañeros de equipo, el ex zaguero de Universidad Católica afirmó que "esto no termina aquí, ahora hay que seguir dando la pelea en los clubes para surgir. No queda otra".