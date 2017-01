Fernando Meza fue presentado en Colo Colo: "Quiero ganarlo todo"

Fernando Meza se convirtió en el último refuerzo de Colo Colo y se unió a Mark González y Pedro Morales como nuevas contrataciones del equipo de Pablo Guede.

El jugador que viene de Necaxa mexicano dijo en su presentación que "mis expectativas son venir a Colo Colo y ganar todos los campeonatos que dispute".

Además agregó que "cuando me dijeron si quería venir a jugar Copa Libertadores no lo pensé un minuto y vine. Si juego campeonato y Libertadores aún no lo sé. No depende de mí. Vengo a competir, a ganarme un puesto. Ya es decisión de Pablo (Guede) quien juega y quien no".

Sobre el duelo contra Botago explicó que "me lo tomo con mucha felicidad y mucha tranquilidad, sabiendo que tenemos que sacar la llave de Libertadores adelante".