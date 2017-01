Harold Mayne Nicholls se responsabilizó del fracaso de la roja Sub20 en Ecuador

08:10 El ex presidente de la ANFP sostuvo en una columna en La Estrella de Arica, que el no haber modificado la estructura de la selecciones menores en su gestión, hoy le pasa la cuenta al fútbol chileno. "No hicimos las adaptaciones necesarias", dijo.

El ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y presidente de la Fundación Ganamos Todos, Harold Mayne Nicholls, se responsabilizó del fracaso de la selección Sub 20 en el sudamericano de la categoría disputado en Ecuador, en una columna publicada en La Estrella de Arica

Mayne Nicholls dijo que "lo hago por haber sido responsable de ciertas decisiones que no permitieron logros en mi carácter de Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol. Lo digo, pues me es imposible eludir la responsabilidad, evidente a todas luces, que me cabe en la designación de los cuerpos técnicos de las selecciones menores en mi período a cargo del fútbol chileno".

"No lo digo porque quienes hayan dirigido las selecciones sub 20 y sub17 desde agosto del año 2007 a diciembre del 2010 hayan sido malos entrenadores ni profesionales limitados. Hago el análisis desde el punto de vista de la estructura del trabajo", dijo el ex dirigente deportivo.

En su autocrítico análisis, el ex dirigente deportivo sostuvo que desde los 90, el sistema instaurado para el entrenamiento de las selecciones menores consistía en que los jugadores se juntaban a entrenar de lunes a miércoles y el resto de los días regresaban a sus clubes. Bajo ese esquema, de 26 procesos eliminatorios, Chile ha logrado clasificar a 5 copas del mundo Sub20 y dos Sub17, detalló Mayne Nicholls.

"Ahí creo que se encuentra la raíz del problema. Cambiaron los tiempos. Evolucionaron los métodos de trabajo. Se profesionalizaron las series menores de los clubes. Y no hicimos las adaptaciones necesarias", dijo el presidente de Ganamos Todos.

En su texto, Mayne Nicholls también propuso un cambio en la estructura para las selecciones menores del fútbol chileno: prácticas de lunes a jueves, una vez al mes, que culminen con un partido de exigencia internacional y dos giras al exterior al año y, que sea el técnico quien vaya a ver a los jugadores a los entrenamientos de sus clubes. "Los jugadores en su hábitat natural se mostrarán tal como son. No como en la selección donde llegan de invitados", planteó.

"El otro gran cambio deber ser el nombramiento del técnico. Y no si debe ser de Primera División o de las series juveniles. No radica ahí el tema. Lo que tengo claro es que debe ser alguien con vasta experiencia y que olvide la actitud paternalista y protectora que hoy parece dominar" dijo el ex presidente de la ANFP.