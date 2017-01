Johnny Herrera: "Tenemos todas las ganas de volver a ser un equipo de éxito"

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió a los objetivos del cuadro azul para la temporada 2017 y comentó el arribo del argentino Angel Guillermo Hoyos al banco en reemplazo de Víctor Hugo Castañeda.

Respecto a lo que el plantel colegial espera para una campaña donde tendrán presencia internacional, con la Copa Sudamericana, el experimentado guardameta declaró en diálogo con La Cuarta que "tenemos todas las ganas de que este año volvamos a ser un equipo de éxito, que consiga más gloria y gane campeonatos".

Consultado por la llegada del ex seleccionador de Bolivia al banco de la 'U', Herrera indicó que "no es la primera ni la última transición que me ha tocado vivir. Es parte de los sinsabores del fútbol, donde muchas veces te va extraordinario y en otras, no".

Finalmente, el golero espera que Universidad de Chile sea protagonista en la próxima Copa Sudamericana para así dejar atrás la dura eliminación azul en la fase previa de la Copa Libertadores 2016.

"Trataremos que esta vez sea diferente. La idea es llegar lo más lejos posible en la Sudamericana", sentenció el oriundo de Angol sobre el torneo que tendrá su sorteo este martes 31 de enero en la sede de la Conmebol situada en Luque, Paraguay.