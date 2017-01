Felipe Mora: "Pizarro es un notable refuerzo y hay que aprovecharlo"

Felipe Mora, delantero de Universidad de Chile, valoró este martes el fichaje del experimentado volante David Pizarro, quien tras 16 años volverá a vestir la casaquilla azul, y ratificó que el objetivo para la campaña que se avecina es "lograr cosas importantes".

En rueda de prensa en el CDA, el atacante de 23 años se refirió de entrada a la flamante contratación del elenco colegial, quien buscará aportar con sus enganches y asistencias al elenco que dirige Angel Guillermo Hoyos.

“Pizarro es un jugador de mucha calidad y buen pié. Nos da una salida clara. Es un notable refuerzo y hay que aprovecharlo. Será beneficioso para todos", expresó el ex Audax Italiano.

"David ya llevaba un tiempo con nosotros. Estaba a la par y solo faltaba la firma. Estoy muy contento de que esté acá. Nos viene muy bien", complementó.

El ariete también se refirió a la posible llegada al 'Romántico Viajero' de Carlos Carmona, mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, mediocampista que busca club ante la escasa regularidad que presenta en el Atalanta.

“Es un jugador de calidad y de selección, pero si llega o no es un tema que no me incumbe”, declaró brevemente.

De cara al estreno en el Torneo de Clausura 2017 y la participación en la Copa Sudamericana, Mora indicó que “tuvimos una pretemporada exigente. Estamos con muchas ganas de lograr cosas importantes. Ha llegado gente con ganas y experiencia. Queremos ser campeones”.

Universidad de Chile se estrenará en el Clausura este domingo, a partir de las 12:00 horas, visitando en el Estadio Cavancha a Deportes Iquique.