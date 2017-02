Guede tras la derrota con Botafogo: "En el Monumental tenemos que estar muy atentos"

Colo Colo perdió contra Botafogo por 2-1 en Río de Janeiro en el partido de ida de la segunda ronda de Copa Libertadores, pero dejó a llave abierta y eso su DT, Pablo Guede, lo sabe.

"En el Monumental tenemos que estar muy atentos", comenzó diciendo el entrenador albo y ya palpitando la revancha en Macul.

Sobre el partido en particular y donde se vio un muy buen segundo tiempo del cuadro albo, Guede dijo que "no nos alcanzó para empatar y esto es Copa Libertadores, no te puedes equivocar".

El primer tiempo Colo Colo sufrió la baja de Matías Zaldivia por lesión e ingresó Gonzalo Fierro. Guede justificó el cambio. "Tenía a Meza como alternativa, pero el que debía entrar era Gonzalo".