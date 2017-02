Walter Montillo: "No teníamos que sufrir un gol de local"

Walter Montillo, mediocampista argentino de Botafogo, analizó lo que fue la estrecha victoria por 2-1 ante Colo Colo en Río de Janeiro, en el duelo de ida por la segunda fase previa de la Copa Libertadores, esperando poder defender la ventaja la próxima semana en el Monumental.

El ex jugador de Universidad de Chile reconoció que fueron de más a menos en el Estadio 'Nilton Santos', pero que se van tranquilos al quedarse con el triunfo y contar así con la primera opción de clasificar a la tercera ronda preliminar.

“Tuvimos que cambiar el esquema porque Airton se lesionó (no jugó el segundo lapso). Hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo entregamos mucho la pelota y fue difícil. Pero ganamos, ¿no? No teníamos que sufrir gol de local", declaró.

"Ahora pienso en el partido de vuelta, será un partido difícil también, vamos a buscar la clasificación allá (...) Nos vamos a preparar para conseguir la clasificación, que es lo que queremos", complementó.

Consultado por la mano dentro del área que reclamaron los jugadores de Colo Colo como penal, que el árbitro no sancionó sobre el final de la brega, el trasandino indicó que "son polémicas dentro del partido. Uno reclama para tratar para que cobren esa mano. No lo vi, son reclamos de un partido que es una final".

Por último, Montillo reiteró las críticas hacia la dirigencia de Azul Azul por el trato recibido a la hora de negociar su regreso a Universidad de Chile. El volante indicó que Carlos Heller lo hizo quedar mal con la afición al ventilar montos que nunca solicitó para su vuelta al club colegial.

"Siempre estuve tranquilo porque siempre me manejé con la verdad, tengo 32 años y ponerme a mentir no es lo mío. Siempre fui de perfil bajo y no salir mucho en la prensa, no soy un tipo mediático. Me molestó la manera, porque se faltó el respeto y no sólo a mi familia, pero que en los momentos más difíciles estuve en la cancha. No se hace tratar de tirarme la gente en contra”, cerró.