Compañero de Fabián Orellana en Valencia: "No es conflictivo"

Fabián Orellana fue desvinculado del Celta de Vigo por faltarle el respeto a su entrenador Eduardo Berizzo, quedando como un jugador conflictivo.

Ahora fichó en el Valencia y Santi Minal, compañero de equipo y ex Celta de Vigo, salió en su defensa. "No es conflictivo, para nada. Es un poco seco al principio. Con las personas que no conoce sí que es un poco más cerrado pero es una gran persona y muy generoso. Los que lo conocemos, sabemos perfectamente cómo es. Es una grandísima persona y mejor futbolista", señaló.

Además agregó que "desde que yo subí (al primer equipo de Celta), me trató muy bien. Siempre fui como su hijo. Cuando yo no tenía carnet, alguna vez me llevó al colegio. Me ayudó mucho en mi época en Vigo".

Para cerrar, explicó que "vamos a hacer grandes cosas en el campo. Tiene mucha calidad y va a hacernos disfrutar a todos. El Valencia CF puede estar muy tranquilo con él y estamos encantados de que esté con nosotros porque nos va a ayudar seguro".