Ángel Guillermo Hoyos: "Es posible que David Pizarro juegue el domingo"

El entrenador de Universidad de Chile, Angel Guillermo Hoyos, adelantó este viernes lo que será el debut azul en el Torneo de Clausura, ante Deportes Iquique en el norte, y reveló que David Pizarro podría ver acción en el Estadio Cavancha.

Respecto al cruce con los pupilos de Jaime Vera, el otrora seleccionador de Bolivia descartó de plano que el elenco colegial llegue con el favoritismo como equipo 'grande' y por la obligación de levantar su nivel tras un 2016 para el olvido.

"Todos los equipos vienen de un proceso de trabajo largo. Iquique viene con un proceso de varios años y eso es idóneo. Este es un campeonato parejo y muy exigente. En otros países marcan diferencia los grandes, pero acá hay más paridad", aclaró el técnico de origen argentino en el CDA.

Además, Hoyos no quiso dar luces de la oncena que presentará ante los 'Dragones Celestes'. "Lo hacemos siempre porque trabajamos con todos. Eso provoca un mayor desgaste de energía, pero creo que es la forma de sentir. Nos gusta que todos estén", apuntó.

Consultado por si el 'Fantasista' estará ante el subcampeón del pasado Apertura, el estratega de 53 años señaló que "es posible que juegue el domingo. Primero lo saben ellos y aún no damos la lista. Su derroche de humildad y sencillez me sorprenden por la magnitud de su trayectoria. es un ejemplo. No solo me puede seducir como persona, sino de muchas formas".

Respecto al interés de Azul Azul por fichar al ex Palestino Esteban Carvajal, el cordobés indicó que "estamos abiertos a que llegue un jugador más, pero también estamos pendientes del fútbol base. Nuestra intención es mirar las inferiores. De Esteban tengo referencias y también lo he visto. Es un jugador interesante, ha estado en la selección. Estamos analizando y aprovechando los días que nos quedan para hacernos más fuertes y tomar una buena decisión".

Ya en el plano internacional, Hoyos se refirió al rival que tendrán en la primera fase de la Copa Sudamericana 2017: Corinthians de Brasil. "Me gusta, es un rival de jerarquía, de los grandes del fútbol mundial. Es una competencia enorme y nos va a dar la posibilidad de competir en esos niveles que por institución es lo que corresponde. Podría ser un adelanto de partidos de cuartos, semis o finales", dijo.

Por último, el ex futbolista confirmó que la 'Gata' Fernández será una pieza clave en su andamiaje. "Gastón es un jugador muy importante, más allá de diferentes posiciones, vemos algo más en él y queremos desarrollarlo. Tiene gol, el último pase y es importante en el equipo", sentenció.