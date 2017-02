Arturo Salah: “La FIFA aplicó los reglamentos y eso es lo que corresponde”

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Arturo Salah, se refirió a la determinación de la FIFA de mantener la sanción de Bolivia de la pérdida de los tres puntos en el duelo ante Chile.

"Respecto a la apelación, no hablaría de que nosotros ganamos una situación, sino que la FIFA aplicó los reglamentos y eso es lo que corresponde. La verdad es que son dos instancias y no sé si existirá otra más. Esto no depende de la Federación Chilena, sino de Bolivia y la propia FIFA", expresó el timonel del fútbol chileno, según consignó radio Cooperativa.

“Este es un tema de la apelación de Bolivia con el comité disciplinario de la FIFA y siempre repetimos en este tema que nosotros abogamos por aplicar los reglamentos y las normas. Esa siempre fue la posición del fútbol chileno".

"Tenemos la satisfacción de que se mantuvo lo decidido por la FIFA en primera instancia y es producto de que se hicieron respetar los reglamentos", complementó.