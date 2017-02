Celta-Real Madrid fue suspendido por motivos "de seguridad"

El partido que el Real Madrid y el Celta de Vigo iban a disputar este domingo por la fecha 21 de la Liga española 2016-2017, fue suspendido debido a los desperfectos que ocasionó un temporal en el estadio de Balaídos.

La cancha, propiedad del ayuntamiento de Vigo, sufrió en la noche del viernes varios daños en su estructura, lo que supone un riesgo para la seguridad, según constataron las autoridades locales en una inspección.

"Esta noche el temporal fue muy severo, levantó la cubierta, una de las chapas; los bomberos no pueden acceder para arreglarlo. El campo no está en condiciones y vamos a primar la seguridad, en estas condiciones no se puede jugar mañana", señaló el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En este sentido, Caballero explicó que la decisión fue consensuada y que para ello habló con el presidente del club gallego, Carlos Mouriño. "Así lo acordamos con el presidente, los técnicos, los bomberos y todos los estamentos implicados. Lamentablemente, hay que posponerlo para otra fecha", indicó, aseverando que la situación es "irreversible".

De esta manera, los volantes chilenos Marcelo Díaz y Pedro Pablo Hernández no verán acción este fin de semana con la casaquilla del Celta, cuadro que se ubica en el noveno lugar del campeonato con 30 puntos.