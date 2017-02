Pablo Guede: "Uno cuando está en Colo Colo sabe que tiene que ganar"

Colo Colo ganó, gustó y goleó por 3-0 a Unión Española en su visita a Santa Laura y ahora van por Botafogo en la Copa Libertadores de América.

Pablo Guede se fue feliz de Independencia y dijo que "hoy salió un primer tiempo espectacular, estos jugadores se merecen todo. Tienen un montón de cosas que a la luz pública no salen, y hoy es un día para reconocerlo. Uno cuando está en Colo Colo sabe que tiene que ganar, pero hay un montón de circunstancias que reflejan que tiene que mejorar muchísimo".

Sobre el partido en particular dijo que "hoy sabíamos que no podíamos dejar espacios a Jaime, a Salom y a Pinares, porque son letales. Y creo que no les dejamos correr nunca. Me quedo con el compromiso defensivo de todo el equipo".