Ex DT de Camerún: "Chile no debiera tener mayores problemas"

09:45 Los "leones indomables" serán rivales de la Roja en la Copa Confederaciones que se disputará entre junio y julio en Rusia, luego de que ayer se impusieron 2-1 a Egipto en la final de la Copa de África. "No te puedes confiar" advirtió su ex entrenador, el español Javier Clemente.

Ayer la selección de Camerún se coronó campeona de la Copa de África, tras vencer por 2-1 a Egipto y, se transformó en el último equipo en sumarse a la Copa Confederaciones, donde se unirá al grupo de Chile, Australia y Alemania.

Para el encuentro de la Roja ante los africanos, en el torneo que se disputará entre junio y julio en Rusia, como una antesala al mundial, el ex DT de Camerún, el español Javier Clemente, planteó en entrevista con El Mercurio, que los jugadores de ese país, "físicamente son muy fuertes y rápidos, técnicamente son muy buenos, pero tácticamente les cuesta un poco más, porque desde niños no han trabajado, no existen los formadores".

"La selección de Chile no debiera tener mayores problemas contra Camerún. Hoy, tiene mucha más calidad y experiencia" sostuvo el también ex entrenador de la selección española, quien sin embargo advirtió que "no te puedes confiar, porque los jugadores de Camerún son muy físicos".

La selección chilena se ha enfrentado dos veces ante Camerún: en el mundial de Francia 98 donde el resultado fue un empate 1-1 y, en las semifinales de los JJ.OO. de Sydney 2000, donde los africanos vencieron 2-1.