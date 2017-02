Walter Montillo y duelo con Colo Colo: "Sabemos que vienen haciendo bien las cosas"

El ex volante de la U, quien hoy defiende a Botafogo de Brasil, Walter Montillo, se refirió tras el entrenamiento de su club en Santiago, al decisivo duelo que sostendrá el miércoles ante Colo Colo, en la definición de la llave de la primera fase de la Copa Libertadores.

Montillo alabó el nivel de juego de los albos, que este fin de semana vencieron categóricamente por 3-1 a Unión Española. "Sabemos que vienen haciendo bien las cosas", dijo el argentino, quien además se refirió a la figura de los colocolinos, el capitán y goleador, Esteban Paredes.

"Hay que tenerle cuidado a todos, no sólo nos fijamos en Paredes. Si sólo nos enfocamos en Paredes, estamos muy mal. Es un jugador importante para ellos, pero no juega solo", dijo el ex "10" azul.

En lo futbolístico, Montillo dijo que "va a ser un partido muy importante para nosotros. Un partido difícil. Ellos y nosotros vamos a salir a buscar el resultado", en relación a la ventaja parcial por 2-1 obtenida por los brasileños en el duelo de ida disputado el miércoles en Rio de Janeiro.

El jugador además, descartó que Botafogo, tal como lo planteó el entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, venga al Monumental a refugiarse. "Tenemos una forma de jugar que es siempre la misma. Tratar de ser agresivos cuando tenemos la pelota y, cuando no, ayudarnos en cada sector de la cancha".

De su pasado azul y el cruce con los albos, Montillo dijo que "tiene un sabor especial volver a jugar con un clásico".