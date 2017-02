Johnny Herrera dijo que está "en su mejor momento"

El arquero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, habló de varios temas en conferencia de prensa: de su rendimiento, del mal inicio en el torneo, de las críticas a Gonzalo Jara y de David Pizarro, entre otros.

El portero dijo que "no he podido reflejarlo, pero estoy en el mejor momento de mi carrera. Esto es un conjunto. Por lo que he hecho no nos fuimos al descenso y seguimos peleando", declaró. Para luego agregar: "¿El gol que me hicieron ante Iquique? Cualquier que haya jugado al arco sabe qué pasó ahí. Fue una pelota que no defendimos bien tácticamente. Hay que corregir esas cosas", dijo.

Sobre el mal momento del equipo, el capitán manifestó que "estoy súper confiado en el plantel que tenemos y sacaremos esto adelante".

"Nosotros somos un equipo en formación y con técnico nuevo. Es prácticamente el mismo plantel desde hace un año, pero hay ideas nuevas y tratos distintos. Nos piden otras cosas y lleva un tiempo adaptarnos y formar un equipo. Hay un plantel de extraordinarios jugadores, pero falta consolidarnos. Con el tiempo se puede lograr", enfatizó.

Herrera también le respondió a David Pizarro, quien aseguró que iba a mejorar el problema de las expulsiones en el camarín. "Hay roles que se deben respetar. El cuerpo técnico toma las medidas. Nosotros somos futbolistas, tratamos de trabajar dentro de la cancha… No es labor de él ni de ninguno de nosotros", acotó.

También defendió a Gonzalo Jara. "Se le ha cargado la mano. No sé si justa o injustamente. No ha tenido grandes actuaciones, pero son rachas", afirmó.