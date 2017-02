Guede y duelo ante Botafogo: "Necesitamos tener paciencia"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, anticipó este martes lo que será la revancha frente a Botafogo de Brasil, por la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2017, llamando a sus dirigidos a tener paciencia con el fin de lograr el objetivo de avanzar a la próxima ronda.

En el compromiso de ida, la semana pasada en Río de Janeiro, el 'Cacique' se inclinó por 2-1 ante el 'Fogao', aunque el gol de visita de Esteban Paredes lo deja con la chance intacta de dar vuelta la serie y acceder a la ronda por un boleto a la fase de grupos.

Por ello, Guede declaró en rueda de prensa y a 24 horas del pleito que “tenemos que ser conscientes. Necesitamos tener paciencia. No en el minuto cinco tenemos que ir ganando 3-0. Sería bueno que mantengamos todos la calma y la paciencia los 90 minutos”.

"Nunca perdí la esperanza, yo dije que íbamos a meter un gol a Botafogo y ese objetivo lo logramos. Está en nuestras manos terminar la faena, ese gol fue importantísimo", complementó.

En cuanto al once que presentará en el gramado del Monumental, el técnico del 'Cacique' evitó dar pistas y sólo confirmó la baja del extremo izquierdo Mark González. “Ayer no pudo entrenar y no va citado”, dijo. Recordar que el mundialista en Sudáfrica 2010 se perdió el fin de semana el choque con Unión Española por una gastroenteritis.

Por otro lado, Guede se dio tiempo para alabar al delantero y goleador Esteban Paredes, clave en la ida con Botafogo con su gol y en la clara victoria sobre Unión en el arranque del Clausura. "El 'Tanque' para nosotros es todo, está en un momento brillante. Yo me quedo las seis veces que bajó a defender contra Unión Española, eso es querer, está lúcido en el gol y eso resalta solo", expresó.

Consultado, por último, por la sensible ausencia de Matías Zaldivia durante todo el semestre, el otrora entrenador de Palestino y San Lorenzo indicó que "Su baja es súper sensible para nosotros. Se nos cayó un pilar de la zaga y será muy difícil reemplazarlo".