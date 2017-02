DT de Alexis cree que Arsenal puede remontar y ganar la Premier League

A pesar de que estar a 12 puntos del Chelsea en la Liga inglesa de fútbol, el entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, cree que su equipo todavía está a tiempo de remontar y conquistar el título.

"Esto no ha terminado", dijo hoy el técnico francés en la rueda de prensa. "Aunque ustedes piensen que ya no podemos, yo no lo veo así. No podemos pensar de esa manera".

A falta de 14 jornadas para el final, el Arsenal está en la cuarta posición de la clasificación con 47 puntos. Por delante tiene al Manchester City (49), al Tottenham (50) y a un Chelsea (59) que parece prácticamente inalcanzable.

Los "gunners" recibirán el sábado al Hull City, un duelo en el que esperan levantarse de sus derrotas ante Watford y Chelsea en las últimas dos jornadas disputadas.

"Creo que será decisivo cómo podamos reaccionar el sábado tras esos malos resultados", dijo Wenger. "Tenemos que mentalizarnos en mantenernos en la pelea. Y si recortamos un poco la diferencia con el Chelsea, quién sabe lo que puede pasar".