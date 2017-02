Leandro Romagnoli: "Guede tenía en San Lorenzo un mal manejo de grupo"

Leandro Romagnoli, volante ofensivo de San Lorenzo de Almagro, no tuvo buenos conceptos a la hora de referirse al paso de Pablo Guede, actual entrenador de Colo Colo, por el 'Ciclón' de Buenos Aires.

El experimentado volante, de 35 años, es uno de los ídolos de los 'Gauchos de Boedo'. Con la casaquilla azulgrana ganó en el plano local el Clausura 2001, el Torneo Inicial 2013 y la Supercopa 2015, mientras que en el concierto internacional logró la Copa Mercosur 2001, la Copa Sudamericana 2002 y la Copa Libertadores 2014.

Consultado por el paso por San Lorenzo del ex técnico de Palestino y hoy en el 'Cacique', Romagnoli declaró en diálogo con Fox Sports que “siempre digo que tenía un mal manejo de grupo y lo digo porque lo sentí así”.

“Si no tienes bien a los de afuera o a los que no juegan habitualmente, es complicado. Si son bravos, te pueden voltear. No te van a echar, pero no es lo mismo con un técnico que te quiere a uno que no te quiere. Das más con el que te quiere. Los jugadores somos conflictivos”, complementó.

Para finalizar el tema, el bonaerense señaló que "Guede sabe muchísimo. Decía cosas que pasaban y trabajaba bien, pero en el manejo le erró y eso es fundamental”.

Pablo Guede viene de quedar anoche eliminado con Colo Colo en la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2017 al caer en la llave ante Botafogo con un acumulado de 2-3.