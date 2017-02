Alberto Jesús López "el Trovador": "Mi carrera ha sido meteórica"

De regreso con el fútbol chileno, el comentarista y relator del CDF, Alberto Jesús López ("el trovador") volvió a las pantallas para transmitir los partidos más importantes de cada jornada del Torneo de Clausura.

En diálogo con Soychile.cl, "el Trovador" analizó las principales características de este nuevo certamen, abordó su trabajo como comentarista y también se refirió a la selección chilena, de la que también es la voz en las transmisiones de la televisión abierta.

López dijo que el regreso del torneo nacional es estimulante y que, contrario a lo que se cree, los hinchas lo viven con pasión. "Sin duda hay cariño por nuestro campeonato. Hablo mucho con la gente en la calle, restoranes, centros comerciales y es gratificante ver cómo todos son súper apasionados para hablar de nuestro fútbol, opinan con propiedad y son fanáticos de sus respectivos equipos. Muy pocas veces me he encontrado con personas que no amen la pelotita, con la típica frase 'no me gusta el fútbol chileno'".

El comentarista, además, planteó que "los equipos se armaron bien, llegaron buenos nombres y hay elencos que juegan buen fútbol". Sobre la decisión de un cambio de formato del torneo, el que a partir de 2018 será un certamen largo, López cree que "puede incidir en cierta medida (en el rendimiento de los equipos), pero lo que debe estar por sobre todas las cosas es el apetito de gloria de sus protagonistas".

A la hora de los pronósticos, "el Trovador" cree que los tres grandes "siempre tendrán el favoritismo, por los nombres y las 'lucas' para las contrataciones", pero también "me gusta mucho como juegan Unión Española, Iquique y le pongo fichas a Everton".

¿La U favorita pese a su crisis? López no cree que los universitarios se encuentren en desventaja. "El campeonato está en pañales, hablar de crisis en algún equipo no es lo correcto recién disputada una fecha".

El relator sin embargo, confesó que su anhelo es que los equipos nacionales "den que hablar a nivel internacional" y que a su juicio la Copa Libertadores se impone a la renombrada Champions League europea. "Ambos torneos son maravillosos, pero soy un convencido de que el talento está de este lado del mundo. Me quedo con la Copa Libertadores de América".

Sobre el rendimiento que podrían tener los equipos chilenos en carrera, tanto en la Libertadores como en la Sudamericana, "el Trovador" es optimista. "Tengo esperanza que cumpliran un buen desempeño. Nos sirve a todos los que amamos y rodeamos este deporte".

López también abordó su trabajo como relator, donde los hinchas del fútbol chileno, además de escucharlo semana a semana en las transmisiones del CDF, también lo hace en la entrega por televisión abierta de los partidos de la selección chilena por las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018.

"Es una bendición estar en tres plataformas relatando fútbol: TV abierta, radio y CDF. Desde pequeño tenía el sueño de estar ligado al fútbol y Dios me lo cumplió. Mi carrera ha sido meteórica" dijo López, quien consultado si se siente la "voz" del fútbol chileno, dijo que "debo seguir creciendo para llegar a eso".

En su labor en los relatos de la selección chilena, el relator pudo apreciar el desempeño de la Roja en la recién disputada China Cup, que el elenco nacional ganó presentando un equipo "alternativo".

López entró de lleno a la discusión sobre el recambio en la escuadra nacional. "Es bueno que jugadores que no son convocados comúnmente para clasificatorias tengan rodaje y minutos con la camiseta de la selección. Además contribuye para que Juan Antonio Pizzi tenga un abanico de posibilidades. Hablar de recambio no es justo, sí de alternativas".

El Trovador, además, cree que la actual seleccion aún puede cosechar nuevos logros. "Soñaban con ser campeones de América y hoy son bicampeones. Sueñan con salir campeones del mundo y ojalá lo consigan porque talento tienen de sobra- Seguramente también desean salir campeones de la copa Confederaciones y tienen todo para conseguirlo".

Sobre este úlitmo torneo, al que la Roja accedió como campeón de América y que se disputará a mediados de año, el comentarista lo tiene claro: "a la Roja como mínimo la anoto en la final".