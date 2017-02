[VIDEO] Así le dio Alexis Sánchez el triunfo al Arsenal con un doblete

El delantero chileno Alexis Sánchez le dio este sábado el triunfo al Arsenal por 2-0 sobre el Hull City, en partido jugado en el Emirates Stadium y correspondiente a la vigésimo quinta fecha de la Premier League inglesa 2016-2017.

El 'Niño Maravilla' jugó todo el encuentro y volvió a ser incisivo en el ataque 'gunner', con su constante movilidad y asociación con sus compañeros. Su protagonismo en la brega tuvo como premio un doblete, a los 34 y 90+3 minutos.

El penal anotado por Alexis Sánchez, el 2-0 para Arsenal. pic.twitter.com/JfhxAOQMVW — Arsenal Fanáticos (@SomosGunners) 11 de febrero de 2017

VIDEO | Doblete de @Alexis_Sanchez para el 2-0 de Arsenal sobre Hull City, que lo deja con 17 goles como máximo goleador de la Premier ?? pic.twitter.com/AZXw8nuUTm — Pato Figueroa (@patopeloteros) 11 de febrero de 2017

No daremos la vuelta de la mano de Alexis, pero al menos nos alcanza para ganarle al Hull City. pic.twitter.com/9nx0iEZOMT — Arsenal ARG (@Argsenal) 11 de febrero de 2017

El '7' del cuadro londinense aprovechó en la media hora de juego un rebote en plena área chica, tras una desinteligencia entre la zaga y el arquero rival, para mandar el balón al fondo del arco luego que el balón le pegara en el brazo derecho.

A los 76' el ariete nacional recibió cartulina amarilla de parte del árbitro Mark Clattenburg por simular una falta. Recordar que Alexis Sánchez viene de ser incluido por la revista Four Four Two entre los 100 mejores extranjeros en la historia de la Premier.

Ya en los descuentos una mano en el área del Hull City, que terminó con la expulsión de Sam Clucas por el visitante, terminó con la anotación de penal del ex Udinese y FC Barcelona. Decimoséptimo tanto del chileno en la presente Premier, recuperando la cima en la lista de goleadores.

Con este resultado, Arsenal FC salió de dos derrotas seguidas, llegó a 50 puntos y escaló momentáneamente del cuarto al tercer lugar de la tabla, superando al Manchester City de Claudio Bravo (49), que el lunes 13 visitará al Bournemouth. El líder es el Chelsea con 59 unidades.

El elenco que dirige Arsene Wenger volverá a ver acción el miércoles 15 de febrero, cuando visite al Bayern Münich de Arturo Vidal en el choque de ida por los octavos de final de la Chanpioms League 2016-2017.