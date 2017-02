Alexis Sánchez: "Cuando niño mi equipo favorito era la U"

El delantero chileno del Arsenal FC y hoy máximo goleador de la Premier League, Alexis Sánchez, confirmó su fanatismo cuando niño por Universidad de Chile y apuntó al brasileño Ronaldo como su futbolista preferido.

En entrevista con el sitio oficial de los 'Gunners', el 'Niño Maravilla' contó cuáles eran los gustos de su niñez. Consultado por su equipo preferido, el tocopillano no tuvo dudas: "Cuando tenía 10 años, mi equipo favorito y el de mi familia era la 'U'".

Además, el '7' del conjunto londinense reveló que "cuando tenía 10 años, mi futbolista preferido, que me gustaba mucho, era el 'Fenónemo' Ronaldo. Vivía en Tocopilla, ahí me crié y estaba toda mi familia y es mi lugar favorito para mis vacaciones".

En tanto, Alexis recordó los inicios de su amor por el fútbol. "El equipo en que jugué cuando era pequeño fue Arauco, el equipo que supuestamente me hizo llegar a seguir soñando con ser futbolista. Me gustaba el básquetbol y el tenis, jugaba con mi hermano y me ganaba siempre. No tenía juego favorito, me gustaba el fútbol", dijo.

Respecto a quién es su modelo a seguir en la vida, el atacante de 28 años afirmó con seguridad que "mi ídolo es mi madre y lo seguirá siendo hasta que muera".

Por último, el ex Udinese y FC Barcelona contó que "cuando tenía 10 años y me hablaban de fútbol y de clubes, no tenía mucha idea de nada. Solo me gustaba jugar fútbol y divertirme. No tenía tele, estaba todo el día jugando fútbol".