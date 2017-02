Maradona a periodista español: "Si te pego, te estropeo"

Diego Maradona se trasladó a Madrid para presenciar el duelo entre el equipo local, Real Madrid y la escuadra donde brilló en los años 80, el Napoli italiano.

A su llegada a España, el "10" sumó un nuevo capítulo a sus desencuentros con periodistas, al trasladarse al hotel donde aloja, luego de cenar con su novia, Rocío Oliva.

Maradona, tras ser consultado por el encuentro entre el Madrid y el Napoli, habría lanzado un golpe a uno de los periodistas, quien comenzó a denunciar el hehco en vos alta.

"No, golpe no. Si yo te llego a pegar a vos..." dijo Maradona, quien ante la reiteración del periodista dijo "no, no, no. si yo te llego a pegar a vos no te queda nariz".

Maradona siguió reclamando ante la presencia de la prensa y, le dijo "vos no tenés habitación acá para estar afuera... yo tengo todo el derecho de hablar con mi familia lo que quiero".

Para terminar Maradona le dijo "acordate que si yo te pego mano a mano, ¡te estropeo!".