La "Gata" Fernández dijo críticas de hinchas son por culpa de Castañeda

15:39 El argentino abordó los cuestionamientos a su rendimiento y dijo que "más de lo se ve de mí no van a ver". Sostuvo que tras las críticas públicas del ex técnico azul, "ahí las cosas empezaron a cambiar".

Gastón Fernández, delantero argentino de Universidad de Chile, se refirió este martes a los cuestionamientos que ha recibido de parte de la hinchada por el nivel desplegado en los últimos partidos del elenco azul, afirmando que "más de lo que se ve de mí no van a ver".

La 'Gata' evitó dramatizar frente a los comentarios por su falta de protagonismo en este arranque del Torneo de Clausura. Con personalidad, el ariete expresó en rueda de prensa que “soy lo que soy, más de lo que se ve de mí no van a ver. Si no alcanza, en junio me tendré que ir o seguiré en el club".

"Intento dar todo, intento entrenarme bien. Desde que llegué estuve en todos los partidos, ahí se ve el compromiso con la institución. A veces la gente piensa que uno solo puede solucionar problemas, pero esto es un equipo", agregó.

En la misma línea, el ex Estudiantes de La Plata señaló en el CDA que "los equipos sólidos agigantan mucho a los jugadores individualmente. Estoy muy tranquilo con lo que estoy haciendo desde que llegué. No me vuelve loco lo que puedan llegar a pensar o decir”.

Por otro lado, Fernández respaldó el trabajo realizado por su compatriota Angel Guillermo Hoyos, quien al frente de la 'U' suma una derrota ante Deportes Iquique (0-2) y un triunfo sobre Deportes Temuco (1-0).

“Guillermo puede sacar el mejor rendimiento mío en este semestre, la decisión de quedarme fue por ese motivo. Necesitaba tener un entrenador de las características de él, de un equipo que sea protagonista todo el tiempo. Deseché algunas propuestas, todo por algo de querer mostrarme mucho mejor del semestre pasado”, apuntó.

En el plano personal, el oriundo de Avellaneda indicó respecto a su posición en el campo que “tengo la confianza del entrenador por jugar donde más cómodo me sienta, si bien cuando no tenemos el balón me pongo por la izquierda no es algo que me impida sentirme cómodo".

Para finalizar, la 'Gata' cree que las críticas a su juego de parte de la afición azul nacieron tras unas declaraciones del anterior estratega, Víctor Hugo Castañeda, quien tras la derrota en el superclásico de octubre dijo que "la verdad es que uno espera más de jugadores de ese calibre".

“No tengo dudas de que el cambio del hincha para conmigo fue por esas declaraciones. Hasta ese momento no había sentido las cosas de otra manera, ahí las cosas empezaron a cambiar. Hay mucha gente que me apoya, estoy muy agradecido de mucha gente. Tampoco es general el tema de la crítica”, sentenció.