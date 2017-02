Maradona aseguró que no hay ninguna denuncia tras discusión con su novia

El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona aseguró este miércoles que no existe ninguna denuncia relacionada con lo ocurrido esta mañana en el hotel donde se aloja con su novia y que "nadie le supo explicar el motivo de este show mediático".

"Quiero decirle a todos que me encuentro en Madrid, disfrutando de mi familia, y esperando el partido del Napoli, por la Champions. Mi abogado Matías Morla se comunicó con las autoridades españolas. No hay ninguna denuncia y nadie le supo explicar el motivo de este show mediático. Estoy pasando por un gran momento, que la cuenten como quieran...", escribió el ex jugador en su cuenta de Facebook, tanto en español como en italiano.

Tras el incidente en el hotel, Maradona siguió en el recinto hasta que a las 14:05 horas (10:05 en Chile) lo ha abandonado, sin querer hacer declaraciones a los periodistas que le esperaban.

En ese momento, subió a una furgoneta grande, mientras que algunos seguidores del Nápoles coreaban su nombre. El argentino tenía previsto acudir a comer con las directivas del Real Madrid y el equipo italiano.