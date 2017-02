Prensa inglesa no tuvo piedad con Wenger tras el 5-1: "Otra terrible noche europea"

La prensa inglesa no tuvo piedad con el entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, luego de la dura derrota del cuadro londinense por 5-1 en su visita al Bayern Münich, resultado que lo deja prácticamente eliminado en los octavos de final de la Champions League 2016-2017.

The Mirror escribió en su crónica que Bayern ganó por sangre. La presión crece sobre Wenger tras la humillación total (...) Las esperanzas europeas de Arsenal son todo, pero terminaron con un colapso en el segundo tiempo ante Bayern, dejando a Wenger frente a nuevos cuestionamientos sobre su futuro".

The Telegraph, en tanto, sostuvo que "no hay vuelta atrás. Arsenal fue derrotado, humillado, por Bayern Münich en el partido de ida ¿Cómo queda con esto Arsene Wenger? No en un buen lugar. Esta fue otra terrible noche europea para el encargado de Arsenal".

The Guardian también fue duro en sus conceptos. "Para Arsenal, es la misma sensación desmoralizante del deja vu y el mismo sentido apestoso de que este equipo moderno es demasiado vulnerable, demasiado frágil y simplemente incapaz de plantear un serio desafío a la élite", expresó.

Por último, el diario Sport puso en tapa una imagen de un decepcionado Alexis con el título "Juego terminado para los Gunners... y para Wenger?".