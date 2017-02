Azul Azul sobre la "Gata Fernández": "Tiene contrato vigente y la idea es que lo cumpla"

16:34 El gerente deportivo Ronald Fuentes, salió al paso de los propios dichos del jugador quien dijo que "si no alcanza (su rendimiento) en junio me tendré que ir". Desde Estudiantes, su ex club en Argentina respondieron que "tiene las puertas abiertas".

El gerente del club Universidad de Chile, Ronald Fuentes, aseguró este jueves que el delantero argentino Gastón Fernández no se moverá a corto plazo del cuadro azul, aclarando los rumores de una posible partida de la 'Gata'.

Consultado el martes por los cuestionamientos a su falta de protagonismo en los últimos partidos del elenco colegial, el ex Estudiantes de La Plata declaró que "soy lo que soy, más de lo que se ve de mí no van a ver. Si no alcanza, en junio me tendré que ir".

Estos dichos y los del actual entrenador de los 'pincharratas' Nelson Vivas, quien apuntó que Fernández "tiene las puertas abiertas" del club argentino, hicieron dudar del futuro de la 'Gata' en la 'U'.

Consultado por estas especulaciones, Fuentes aclaró a La Tercera que Gastón Fernández "tiene contrato vigente y la idea es que lo cumpla. Estamos contentos con él y él es el más autocrítico de todos".

"Guillermo (Hoyos) también está muy contento con él y yo como gerente deportivo también. No duden y no hagan especulaciones, Gastón está contento acá y se va a quedar con nosotros", sentenció el ex entrenador de Universidad de Concepción.