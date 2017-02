Mario Salas en la previa del duelo con Wanderers: "No creo que nos hayan tomado la mano"

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, afirmó este jueves que el fin de semana ante Santiago Wanderers, por la tercera fecha del Clausura en Valparaíso, es hora "de retomar nuestras raíces" y "volver a tener protagonismo" luego del traspié sufrido ante Everton.

El elenco cruzado se encuentra en la mitad de la tabla con tres unidades, producto del triunfo sobre San Luis en la primera fecha. Con el firme objetivo del tricampeonato, la UC espera no seguir dejando puntos e irá por la victoria en el Elías Figueroa.

El 'Comandante' declaró en rueda de prensa que el pleito ante el 'Decano' “es una oportunidad de mejorar en cuanto a lo nuestro, de retomar nuestras raíces y esencia, de volver a tener protagonismo. Tenemos que entrar con dientes apretados, no nos va a resultar fácil, pero depende de Católica de llevar el partido por el cauce que queremos”.

Consultado por el rival, que viene de caer 1-0 en su visita a Universidad de Concepción, el estratega señaló que "tienen un potencial muy fuerte, tenemos que ser muy cautos en nuestra postura frente a Wanderers. Son un equipo muy aguerrido, intenso, con laterales muy ofensivos, mediocampo agresivo, con jugadores que juegan muy bien, que si los dejas solos, te pueden desequilibrar fácilmente”.

Respecto al opaco rendimiento mostrado ante Everton, sobre todo en la primera etapa, el otrora seleccionador nacional Sub 20 indicó que "las derrotas uno tiene que tomarlas como tal, te tienen que doler, y es cierto que no hay que dramatizar y que hay que ser positivos, pero uno no puede mirarlas por sobre el hombro. No me puedo quedar con una reflexión superficial. Esto no puede volver a pasar, hay que dar un paso adelante“.

“No creo que nos hayan tomado la mano, creo que hay mucho de nosotros con respecto a tomar mejores decisiones y pararnos mejor dentro del campo de juego”, complementó.

Por último, Salas analizó la llave entre Deportivo Capiatá de Paraguay y Atlético Paranaense de Brasil, de donde saldrá el último rival del grupo de la Copa Libertadores. En la ida, en Curitiba, se firmó un entretenido empate a tres goles.

“Debe ser la mejor llave de todas las que se están jugando. Capiatá hizo un partido espectacular ayer, demostró que juega bien al fútbol y que domina su forma de jugar. Paranaense es un equipo que tiene muchos recursos, individualidades que te pueden dar vuelta un partido. El equipo que clasifique va a ser duro, estamos en un grupo difícil, vamos a hacer todo por pasar”, sentenció.